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Пандемия коронавируса нового типа

В СИЗО 11 регионов России действует режим особых условий из-за коронавируса

Директор ФСИН Александр Калашников напомнил, что режим особых условий вводится руководителем территориального органа по согласованию с прокурором

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Режим особых условий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции действует в 11 регионах России. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников, выступая на сессии "Права человека на карантине" на Петербургском международном юридическом онлайн-форуме "9 ½: законы коронавируса".

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"В настоящее время в соответствии с национальным законодательством введен режим особых условий в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора (ПФРСИ, действуют на территории колоний - прим. ТАСС), в Москве, Санкт-Петербурге, республиках Дагестан, Карелия, Коми, Марий Эл, Краснодарском крае, Ленинградской, Московской, Мурманской и Свердловской областях", - сообщил директор ФСИН России.

Он напомнил, что режим особых условий вводится руководителем территориального органа ФСИН по согласованию с прокурором на срок до 30 дней и в этот период "могут быть ограничены или приостановлены все мероприятия с участием подозреваемых, обвиняемых и осужденных, усилен пропускной режим, прекращен прием посылок и передач, изменен распорядок дня, ограничена деятельность производственных, коммунально-бытовых, культурно-просветительских и иных служб за исключением медико-санитарных". Кроме того, до особого распоряжения приостанавливается участие заключенных под стражу в судебных заседаниях за пределами СИЗО путем увеличения и участия в судебных заседаниях дистанционно - посредством видео-конференц-связи. Следователи и адвокаты могут встречаться с заключенными под стражу только в комнатах для краткосрочных свиданий, общаясь через стекло с применением средств двусторонней связи и после измерения температуры у посещающего СИЗО, в исключительных случаях - в следственных кабинетах, одев бахилы, маски и перчатки. После каждой встречи кабинет затем обрабатывается дезинфицирующим раствором и обеззараживается воздух бактерицидными излучателями.

Теги
РоссияКалашников, Александр ПетровичПандемия коронавируса нового типа
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