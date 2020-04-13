Не едем, не летим: как вернуть деньги за билеты

РЖД снизили периодичность движения некоторых поездов, в том числе "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом — до четырех пар поездов в сутки. Компания отменила 53 поезда дальнего следования, часть маршрутов — до 29 апреля, но есть и составы, которые не будут курсировать дольше. Все изменения можно посмотреть здесь.

В пассажирских авиаперевозках тоже изменения. "Аэрофлот" сокращает частоту полетов по России.

Лоукостер "Победа" приостановил все рейсы с 1 апреля по 31 мая.

S7 Airlines и Utair тоже изменили график полетов. Какие внутренние рейсы отменяют или переносят, на сайтах не указано. Но, например, Utair обещает проинформировать клиентов об отмене или переносе за четыре-пять часов до вылета.