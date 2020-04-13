Не едем, не летим: как вернуть деньги за билеты

Движение пассажирского транспорта внутри страны меняется, причина — снижение спроса на фоне пандемии. РЖД сняли часть поездов, а другие теперь будут ходить реже. Изменили расписание рейсов и авиакомпании, некоторые временно прекратили свою деятельность. Мы собрали информацию о том, что перевозчики предлагают пассажирам, которые купили билет и теперь никуда не поедут.
Как теперь ходят поезда и самолеты?
РЖД снизили периодичность движения некоторых поездов, в том числе "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом — до четырех пар поездов в сутки. Компания отменила 53 поезда дальнего следования, часть маршрутов — до 29 апреля, но есть и составы, которые не будут курсировать дольше. Все изменения можно посмотреть здесь.
В пассажирских авиаперевозках тоже изменения. "Аэрофлот" сокращает частоту полетов по России.
Лоукостер "Победа" приостановил все рейсы с 1 апреля по 31 мая.
S7 Airlines и Utair тоже изменили график полетов. Какие внутренние рейсы отменяют или переносят, на сайтах не указано. Но, например, Utair обещает проинформировать клиентов об отмене или переносе за четыре-пять часов до вылета.
Если поездка срывается, что делать?
Если перевозчик отменил рейс, оформляйте возврат. Если же вы сами отказываетесь от поездки, обратите внимание на условия: подавать заявку стоит заранее, чтоб наверняка вернуть или обменять билет. Например, Utair и "Уральские авиалинии" просят уведомить их минимум за 40 минут до вылета.
Из-за пандемии клиентам советуют воздержаться от посещения офисов продаж и направлять обращения в электронном виде и по телефону. РЖД разрешили отменять поездки дистанционно, даже если у вас бумажный билет. Деньги за него нужно будет получить в кассе, но позже, например, когда объявят о прекращении обязательной самоизоляции.
Оставить заявку на возврат можно на сайте перевозчика либо через кол-центр. Некоторые авикомпании (Utair, S7 Airlines) принимают обращения и в соцсетях. NordWind просят не дублировать заявления по всем каналам связи.
Номера сервисных центров:
РЖД — 8 (800) 775-00-00;
"Аэрофлот" — 8 (495) 784-72-42 (специальная горячая линия по возвратам), контактный центр — *555 (с мобильного), 8 (800) 444-55-55 (Россия), 8 (495) 223-55-55 (Москва);
S7 Airlines — 8 (800) 700-07-07 (Россия), 8 (495) 783-07-07 (Москва);
"Уральские авиалинии" — 8 (800) 770-02-62;
Utair — 8 (800) 234-00-88 (для участников программы лояльности Status), 8 (809) 595-33-77 (для всех остальных), боты: utair_support_bot (Telegram), utair_support (Viber);
"Победа" — 8 (809) 505-47-77 (звонок платный), бесплатно — через официальный аккаунт в Instagram;
NordWind — 8 (800) 222-48-44 (Россия), 8 (495) 730-50-80 (Москва).
Деньги должны вернуть в полном объеме, если поездка не состоялась по вине перевозчика. Это подтверждают и в Роспотребнадзоре. Но все чаще компании предлагают клиентам альтернативу: оформить на сумму билета сертификат или ваучер и использовать его в будущем.
Сборы и удержания могут быть, если пассажир добровольно отказывается от поездки.
Рейс отменили, когда вернут деньги?
РЖД сообщают, что перечисляют деньги в течение 30 дней с момента оформления возврата, если билет электронный (покупали на сайте или в приложении и не распечатывали через терминал). Бумажные билеты будут принимать в кассах РЖД той страны, где приобретался билет, нужно будет заполнить претензионный лист. Возврат можно оформить в течение полугода после отмены поезда.
Авиакомпании указывают, что время обработки заявок увеличилось. Например, Utair предупреждает, что возврат денег может занять до 60 дней. Также можно обменять билет на любую дату по 31 мая 2020 года по тому же направлению без доплат.
На сайте S7 Airlines предлагают вернуть средства за отмененные полеты сертификатами, сверху дополнительно начисляют 10% от цены билета. Если клиента не устраивает этот вариант, перечислят сумму согласно условиям тарифа.
Лоукостер "Победа" в этом году не будет возвращать стоимость билетов живыми деньгами. Сумму зачислят на счет клиента, ее можно будет потратить на оформление будущих перелетов, и только после 1 июля 2021 года — получить наличными или на карту неизрасходованный остаток.
"Уральские авиалинии" также возвращают средства за отмененные полеты только сертификатами, их можно использовать на покупку билетов в течение трех лет.
Все эти правила действуют, если покупали билет у перевозчика. Если же через агентство, сроки и условия устанавливает посредник.
Что предлагают тем, кто добровольно отказывается от поездки?
Клиенты РЖД могут вернуть неиспользованные билеты на поезда отправлением до 1 июня в полном объеме: компания не будет удерживать 210,6 рубля за возврат. Кроме того, получить назад можно и часть средств по невозвратным билетам, если дата отправления поезда — до 1 июня.
"Аэрофлот" опубликовал новые условия по возвратам билетов, купленным 2 апреля и позже. Например, неиспользованные билеты по тарифам группы "Лайт" могут быть переоформлены на тарифы группы "Бюджет", и наоборот, но по стоимости не ниже первоначальной (пересчет по всему маршруту). По приобретенным ранее 2 апреля билетам действуют прежние правила.
Если у пассажира изменились планы, Utair и S7 Airlines предлагают обменять билет на другую дату с доплатами. Кроме того, в Utair по ранее невозвратным билетам теперь можно получить часть средств обратно.
S7 поощряет клиентов, которые остаются дома. Опция доступна для всех участников бонусной программы. В личном кабинете нужно нажать кнопку "Я дома" и поделиться своей геолокацией. За каждый отмеченный день клиент получает 100 миль.
"Уральские авиалинии" сообщают, что без уплаты сборов можно изменить дату или направление по билетам, купленным в период с 8 марта по 15 апреля. При возврате же таких билетов будет взиматься сбор — 1000 рублей за каждый билет. На приобретенные до 8 марта билеты действие акции не распространяется.
Евгения Горкунова