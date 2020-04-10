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Минпросвещения готово проработать вопрос о правовом статусе онлайн-образования

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за законодательное закрепление статуса дистанционного образования

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Министерство просвещения России готово включиться в проработку законодательного урегулирования дистанционного образования, заявили в пятницу в пресс-службе министерства со ссылкой на его руководителя Сергея Кравцова.

Ранее в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за законодательное закрепление статуса дистанционного образования. Она написала в своем блоге на сайте Совета Федерации, что дистанционное обучение "теперь уже не будет практиковаться как резервный, временный способ только в чрезвычайных ситуациях вроде нынешней".

"Ситуация, в которой мы все сегодня оказались, и масштабы перехода на дистанционное обучение диктуют нам необходимость новых правовых основ в системе образования. Мы поддерживаем задачу, обозначенную Валентиной Ивановной [Матвиенко], и готовы максимально включиться в проработку законодательного урегулирования дистанционного образования", - сказал Кравцов.

Кроме того, в министерстве призывают присоединиться к этому процессу экспертное сообщество и заинтересованные ведомства. "Дистанционные формы обучения - важный элемент образовательного процесса, существенно расширяющий возможности учащихся", - добавил министр.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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