YouDrive на время ограничений работы сервиса в Москве передаст машины для доставки товаров

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Каршеринг YouDrive на время ограничений работы сервиса в Москве передаст свои машины для организации доставки товаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В Москве снова ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

Пропускной режим. В Москве снова ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

"Безусловно, мы будем следовать указам мэра. Мы предвидели такой ход событий и подготовились к смене модели. Мы уже провели переговоры с сервисами доставки и ритейлерами. И подтвердили возможность предоставить машины для доставки", - отметили в компании.

В пятницу вечером был опубликован указ мэра Москвы Сергея Собянина, в котором говорится, что оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей приостанавливается в столице с 13 по 19 апреля из-за распространения коронавируса. Как уточнил Собянин на своем сайте, в период действия режима самоизоляции "спрос на эту услугу упал на 60%". Также мэр города сообщил, что соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно.

Проект краткосрочной аренды автомобилей был запущен при поддержке правительства Москвы в сентябре 2015 года. Сегодня в московском каршеринге работают восемь компаний, которые имеют в своем автопарке более 31 тыс. автомобилей. На машину каршеринга приходится в среднем 7-8 поездок в день.

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