{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

YouDrive на время ограничений работы сервиса в Москве передаст машины для доставки товаров

Оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей приостанавливается в столице с 13 по 19 апреля

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Каршеринг YouDrive на время ограничений работы сервиса в Москве передаст свои машины для организации доставки товаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

На эту тему
Пропускной режим. В Москве снова ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

"Безусловно, мы будем следовать указам мэра. Мы предвидели такой ход событий и подготовились к смене модели. Мы уже провели переговоры с сервисами доставки и ритейлерами. И подтвердили возможность предоставить машины для доставки", - отметили в компании.

В пятницу вечером был опубликован указ мэра Москвы Сергея Собянина, в котором говорится, что оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей приостанавливается в столице с 13 по 19 апреля из-за распространения коронавируса. Как уточнил Собянин на своем сайте, в период действия режима самоизоляции "спрос на эту услугу упал на 60%". Также мэр города сообщил, что соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно.

Проект краткосрочной аренды автомобилей был запущен при поддержке правительства Москвы в сентябре 2015 года. Сегодня в московском каршеринге работают восемь компаний, которые имеют в своем автопарке более 31 тыс. автомобилей. На машину каршеринга приходится в среднем 7-8 поездок в день.

В новость были внесены изменения (23:14 мск) - дан новый заголовок, добавлена информация по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
На Украине коронавирусом заразились 334 медика
Всего в стране заболели 2203 человека, сообщили в Минздраве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС