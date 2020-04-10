{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Губернатор Подмосковья разъяснил систему ввода пропускного режима

Подготовлена платформа Услуги.Мосрег.Ру, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться
Губернатор Московской области Андрей Воробьев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Пропускной режим будут вводить поэтапно с 13 апреля. Об этом сообщил в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на свой официальной странице в Instagram.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Режим пропусков будет вводиться поэтапно - мы сделаем его максимально удобным. Мы подготовили платформу Услуги.Мосрег.Ру, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться", - написал Воробьев.

"Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода - ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает", - добавил губернатор.

По его словам, для передвижений возле дома, прогулок с собакой пропуск в Подмосковье будет не нужен.

Другие меры

"Со следующей недели, по сути, вводится усиление полиции, Росгвардии, сотрудников ГИБДД, которые наверняка вас остановят, наверняка будут задавать вопросы, с какой целью вы вышли из дома. Поэтому прошу вас оставаться дома и серьезно отнестись к требованиям, которые ставит перед нами жизнь для того, чтобы не допустить распространение вирусом", - также сказал Воробьев.

На эту тему
Как работает система пропусков в условиях пандемии в разных странах

По его словам, со следующей недели в Подмосковье приостановят строительство школ, детских садов и многоквартирных домов.

"Со следующей недели мы по сути полностью останавливаем стройку наших школ, детсадов, многоквартирных домов. Остаются работать только самые необходимые предприятия. Фабрики, заводы могут работать, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил - дистанции, маски, контроль температуры. Все это работодатель должен обеспечить", - сообщил Воробьев.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
На Украине коронавирусом заразились 334 медика
Всего в стране заболели 2203 человека, сообщили в Минздраве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС