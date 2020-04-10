Губернатор Подмосковья разъяснил систему ввода пропускного режима

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Пропускной режим будут вводить поэтапно с 13 апреля. Об этом сообщил в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на свой официальной странице в Instagram .

"Режим пропусков будет вводиться поэтапно - мы сделаем его максимально удобным. Мы подготовили платформу Услуги.Мосрег.Ру, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться", - написал Воробьев.

"Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода - ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает", - добавил губернатор.

По его словам, для передвижений возле дома, прогулок с собакой пропуск в Подмосковье будет не нужен.

Другие меры

"Со следующей недели, по сути, вводится усиление полиции, Росгвардии, сотрудников ГИБДД, которые наверняка вас остановят, наверняка будут задавать вопросы, с какой целью вы вышли из дома. Поэтому прошу вас оставаться дома и серьезно отнестись к требованиям, которые ставит перед нами жизнь для того, чтобы не допустить распространение вирусом", - также сказал Воробьев.