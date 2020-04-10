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Пандемия коронавируса нового типа
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Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч

Наибольшее число умерших в Италии, следом идут США и Испания

ТАСС, 10 апреля. Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, в пятницу превысило 100 тысяч. Об этом свидетельствуют подсчеты американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

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По его данным, наибольшее число умерших в Италии - 18 849. Следом идут США (17 925), Испания (15 970), Франция (12 210) и Великобритания (8 958). Всего в мире на данный момент зафиксировано 100 376 смертей.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, всего инфицированы более 1,6 млн человек. Больше всего случаев заражения приходится на США, Испанию, Италию, Германию и Францию. По последним данным, в США зафиксировано более 475 тысяч случаев, в Испании - более 157 тысяч, в Италии - более 147 тысяч.

Как указывает университет, выздоровели более 368 тысяч человек.

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