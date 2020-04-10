Карантин в Италии продлили до 3 мая

РИМ, 10 апреля. /ТАСС/. Карантин и ограничительные меры, введенные в Италии в целях сдерживания пандемии коронавируса, будут сохраняться до 3 мая. Об этом объявил в пятницу премьер-министр Джузеппе Конте на пресс-конференции, транслировавшейся в эфире первого канала государственного телевидения RAI .

"Мы продлим ограничительные меры до 3 мая. Это решение непростое, но необходимое. Если мы сдадимся сейчас, есть угроза, что все начнется сначала", - сказал Конте.

При этом он допустил, что работа предприятий, закрытых из-за карантина, может возобновиться ранее этого срока. "Мы надеемся с 3 мая начать постепенное возобновление производственной и коммерческой деятельности. Если раньше сложатся условия, мы предпримем все, чтобы гарантировать возобновление производственной деятельности", - сказал Конте.

Премьер также сообщил, что правительство уже начало работать над подготовкой к этапу, когда будет необходимо гарантировать жизнеспособность экономики в условиях продолжающейся пандемии. "Мы не можем ждать, чтобы вирус исчез. Необходима хорошо подготовленная программа, которая будет опираться на работу экспертов и нормы обеспечения безопасности на рабочем месте", - сказал он.

Конте уточнил, что с 14 апреля смогут возобновить работу книжные магазины, магазины товаров для детей и новорожденных, а также компании, занимающиеся уходом за зелеными насаждениями.

Карантин и ограничение на передвижение населения в Италии действует с 10 марта. Согласно последним данным, с начала эпидемии число инфицированных достигло 147 577 человек, из которых 18 849 умерли, почти 30,5 тыс. излечились.