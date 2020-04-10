Самолет с российскими туристами прибыл в аэропорт Петербурга из Кипра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Кипра, которые не смогли вылететь в Россию по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в аэропорт Пулково. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании-оператора аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

"Самолет совершил успешную посадку", - сказали в пресс-службе.

Рейс из Ларнаки для вывоза российских граждан на родину, по данным онлайн-табло аэропорта на Кипре, вылетел в 16:10 по местному времени. Посольство России в Республике Кипр сообщало, что для доставки пассажиров на рейс были организованы автобусы.

Перелет на этом рейсе, как отмечалось в сообщении российского посольства, "возможен только для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области". Самолет после посадки в Пулково и высадки части пассажиров, должен направится в Москву.