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В Москве повысили размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет

Выплата составит 7613 рублей в месяц. Неработающие москвичи смогут оформить пособие без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве повышен до 7613 рублей в месяц. Выплаты будут перерассчитаны начиная с января 2020 года. Об этом сообщил в своем блоге в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет составит 7613 рублей в месяц. Причем выплаты будут перерассчитаны начиная с января 2020 года", - написал мэр.

В сообщении уточняется, что повышение пособия поддержит семьи, в которых воспитывается 90 тыс. детей этого возраста. "Так как апрельские выплаты детских пособий уже прошли, первый раз пособие в новом размере и доплата за январь-апрель будут перечислены в составе майской выплаты (28 апреля)", - пояснил Собянин.

По его словам, "повышение пособия - мера не временная, а постоянная, его будут выплачивать и после окончания пандемии коронавируса". При этом в период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, смогут оформить пособие на ребенка "без учета доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице".

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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