Власти США уточнили прогноз смертности в стране из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Власти США скорректировали свои оценки и считают, что меньше чем 100 тыс. американцев умрут вследствие заражения коронавирусом. Об этом заявил в пятницу на брифинге президент США Дональд Трамп.

"Раньше говорили, что минимальное число будет от 100 тыс. до 225 тыс. жертв и до 2,2 млн жизней, если ничего не предпринимать, - сказал он. - Мы посмотрим, что будет в итоге, но сейчас кажется, что будет гораздо меньше 100 тыс".

Трамп также отметил, что ранее правительство планировало увеличить количество временных больниц для размещения пациентов с коронавирусом, однако теперь строительство приостановлено, так как дополнительные места могут не понадобиться.