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Пандемия коронавируса нового типа

В Белом доме заявили, что США еще не прошли пик распространения коронавируса

При этом, по данным американских властей, ситуация улучшается

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. США пока не преодолели пик эпидемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, но ситуация улучшается. Об этом заявила в пятницу на брифинге координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.

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"Если вы следите за кривой заболеваемости, вы можете увидеть, что она впервые в США начинает спрямляться, как это было в Италии примерно неделю назад", - отметила она. "Конечно, многое тут зависит от улучшения в Нью-Йорке", - добавила Биркс. "Это внушающие оптимизм данные, но какими бы вдохновляющими они ни были, пик еще не достигнут. Поэтому каждый день нам надо продолжать делать то, что делали вчера и что делали неделю назад. Только это поможет нам преодолеть пик", - подчеркнула она.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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