В Белом доме заявили, что США еще не прошли пик распространения коронавируса

"Если вы следите за кривой заболеваемости, вы можете увидеть, что она впервые в США начинает спрямляться, как это было в Италии примерно неделю назад", - отметила она. "Конечно, многое тут зависит от улучшения в Нью-Йорке", - добавила Биркс. "Это внушающие оптимизм данные, но какими бы вдохновляющими они ни были, пик еще не достигнут. Поэтому каждый день нам надо продолжать делать то, что делали вчера и что делали неделю назад. Только это поможет нам преодолеть пик", - подчеркнула она.