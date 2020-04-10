Управление аппарата Москальковой работает по ситуации в ангарской колонии

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Профильное управление аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой работает по ситуации в колонии №15 в Ангарске в Иркутской области, где в пятницу произошел пожар. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе омбудсмена.

"В аппарате уполномоченного известно о ситуации в колонии в Иркутской области и профильное управление работает по данному вопросу", - сказали в пресс-службе, добавив, что Москалькова будет связываться со ФСИН, а также с уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктором Игнатенко.

В свою очередь, как сообщил ТАСС Игнатенко, из колонии №15 в Ангарске поступали жалобы на медицинское обслуживание. "Основная часть жалоб из колонии на медицинское обеспечение, на то, что лекарств не хватает, затягивается проведение высокотехнологичных операций. <…> Там люди с хроническими заболеваниями, много возрастных. Серьезных жалоб из этой колонии на то, что кто-то применял силу из администрации, не было", - сказал уполномоченный по правам человека в Иркутской области.