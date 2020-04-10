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Пандемия коронавируса нового типа
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Власти США готовы вновь ввести санитарные ограничения при новой вспышке коронавируса

Однако, они хотели бы снять санитарные ограничения в мае, заявил Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов хотели бы снять санитарные ограничения в мае, но будут готовы ввести их повторно в случае новой вспышки вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

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Ему был задан вопрос, готов ли он повторно ввести жесткие санитарные ограничения по всей стране в случае, если власти снимут их в мае, но затем начнется вторая вспышка заболевания. "Да, в зависимости от того, какая будет вспышка. И такое происходило, как вы знаете, в нескольких странах. Я смотрю за тем, что происходит в других странах. И во многом отношении они впереди нас в том плане, что он [коронавирус] атаковал их первыми. <...> И это будет играть значительную роль", - ответил он. "Я хочу, чтобы мы открылись как можно скорее", - добавил при этом Трамп.

"Я хочу, чтобы мы открылись как можно скорее", - добавил при этом Трамп. Его попросили уточнить, нацелен ли он на то, чтобы снять ограничения 1 мая. "Я не нацелен ни на что. Факты будут определять, на что я буду нацелен. Но мы хотим, чтобы страна открылась, это очень важно", - отметил президент.

Трамп 29 марта объявил о продлении до 30 апреля действия санитарных ограничений. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки, рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, магазины одежды, спа-салоны, кинотеатры и театры закрыты. Ранее президент допускал вариант снятия части ограничений к 12 апреля.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 486 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 18 022 человека, выздоровели 27 612.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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