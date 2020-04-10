"Вектор" зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусу

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора зарегистрировал тест-систему для определения антител к новому коронавирусу, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

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"Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора зарегистрировал тест-систему "SARS-CoV-2-ИФА-Вектор" для определения антител к новому коронавирусу. Тест-система разработана государственным научным центром "Вектор" Роспотребнадзора в кратчайшие сроки, прошла все необходимые технические и клинические испытания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрационное удостоверение является бессрочным. Тест-система позволит выявлять переболевших, изучать популяционный иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19.

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.