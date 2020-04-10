На юге Ленинградской области зафиксировали прилет краснокнижного розового пеликана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Появление розового пеликана (этот вид занесен в Красную книгу России) зафиксировали в окрестностях города Гатчина Ленинградской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"В Ленинградскую область залетел розовый пеликан. Вообще-то краснокнижная птица живет в Крыму, Причерноморье и дельте Волги", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за последние 140 лет это третий случай, когда орнитологи наблюдали редкого гостя на территории региона. В 1881 году его заметили в районе Ораниенбаума, в 1928 году - на Ладоге.