В Москве с полуночи 11 апреля приостановлены все работы по благоустройству

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Все работы по благоустройству приостановлены в Москве с полуночи субботы. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков.

В Москве снова ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

Пропускной режим. В Москве снова ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

"По указанию мэра Москвы все работы, проводимые в настоящее время как собственными силами служб Комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, приостановлены до особого распоряжения", - отметил Бирюков. Он уточнил, что приостановка действует с полуночи субботы, 11 апреля.

По словам Бирюкова, исключение будет сделано только для проведения аварийных работ и работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности города.