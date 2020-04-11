На Украине коронавирусом заразились 334 медика

КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. Коронавирус на Украине диагностировали у 334 медицинских работников. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"У нас из 2203 больных коронавирусной инфекцией - 334 медицинских работника. Мы ежедневно занимаемся тем, чтобы максимально обеспечить их средствами индивидуальной защиты", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Интер".

В пятницу командование медицинских сил Вооруженных сил Украины также сообщило о трех новых случаях заражения коронавирусом в украинской армии. Общее число инфицированных военнослужащих на Украине возросло до 10 человек, один из них умер.

Всего по состоянию на утро пятницы на Украине зарегистрировано 2203 случая заражения коронавирусом, 69 человек умерли, 61 пациент выздоровел. Наибольшее число случаев заболевания фиксируется в Киеве и в западных регионах страны. В Черновицкой области зарегистрировано больше всего случаев инфицирования - 366, в Закарпатской - 56, в Волынской - 41, в Киевской - 140.

На Украине с 17 марта действует карантин. По решению правительства Украины карантин в стране, а также режим чрезвычайной ситуации будет длиться как минимум до 24 апреля.