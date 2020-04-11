Владимир Васильев: в правительстве Дагестана открыли счет для сбора средств малоимущим

"Дагестанцам свойственно не оставлять в беде не только родственников, но и близких, поэтому очень много людей, которые активно помогают. Но мы сейчас стали анализировать и вдруг обнаружили, что в некоторые адреса по несколько спонсоров приходят, а где-то кого-то просто не учли. У нас сейчас создан единый информационный колл-центр, там есть многоканальный телефон, мы на него принимаем информацию. Мы не стали создавать фонд, мы определили счет в правительстве [республики], на который спонсоры могут перечислять средства", - сказал руководитель региона.

По его словам, собранные средства будут расходоваться через имеющиеся в регионе благотворительные фонды. "Мы договорились, что будем эти средства открыто, прозрачно расходовать через наши существующие благотворительные организации. Такие, как, допустим, у нас в муфтияте, в православном приходе, иудейском, общественных организациях, чтобы это было под контролем. То есть мы перечисляем деньги со счета на счет и смотрим как они расходуются", - пояснил Васильев.

Он отметил, что к этому будут привлекать волонтеров, "будут складывать то, что делает сегодня соцзащита". "Сейчас самое главное, чтобы мы посмотрели еще раз на то, что есть - оно может приводить к тому, что достаточно значительная часть населения выпадает из той помощи, которую мы должны оказывать. При этом мы понимаем, что мы всем оказать ее не сможем. Но тем, кому действительно необходимо, кто оказался в трудной ситуации, - вот это нам предстоит сделать, причем сложив возможности общества, общественных, религиозных, политических организаций", - сказал глава региона.

Васильев также добавил, что власти "готовы сотрудничать со всеми, но именно так, чтобы была общая координация, чтобы понимали сколько жителей получают необходимую поддержку". "Больше всего сейчас беспокоят те, кто оказался вообще без средств к существованию", - заключил глава республики.

После введения в Дагестане с 1 апреля режима самоизоляции из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции муниципальные власти, депутаты, общественные организации, предприниматели начали организовывать благотворительные акции по передаче продуктов первой необходимости, индивидуальных средств защиты для малообеспеченных и многодетных семей, оказавшихся в трудном положении.