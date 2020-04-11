{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Борьба с природными пожарами в России

В России за сутки потушили лесные пожары на площади 15,8 тыс. га

Как сообщили в Авиалесоохране, в настоящее время больше всего пожаров действует в Забайкалье

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Специалисты за минувшие сутки ликвидировали в России более 100 лесных пожаров на площади 15,8 тыс. га. Почти 2,5 тыс. человек продолжают тушить 56 пожаров, сообщила в субботу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 10 апреля в России ликвидировано 102 лесных пожара на площади 15 756 га. На 00:00 мск 11 апреля на территории Российской Федерации действовало 56 лесных пожаров на площади 6 810 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Больше всего пожаров действует в Забайкалье, здесь зафиксировано 33 возгорания на площади 5 660 га. Еще 12 природных пожаров на площади 908 га действует в Хабаровском крае, четыре пожара на площади 130 га - в Приамурье, три на площади 13 га - в Бурятии. В Краснодарском крае, Оренбургской области, Еврейской автономной области и Крыму действует по одному природному пожару.

Пожароопасный сезон открыт в 58 субъектах РФ, в двух районах Краснодарского края и в двух районах Забайкалья введен режим ЧС.

Теги
РоссияБорьба с природными пожарами в России
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Белоруссии заявили, что не нуждаются в российских тестах на коронавирус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС