В России за сутки потушили лесные пожары на площади 15,8 тыс. га

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Специалисты за минувшие сутки ликвидировали в России более 100 лесных пожаров на площади 15,8 тыс. га. Почти 2,5 тыс. человек продолжают тушить 56 пожаров, сообщила в субботу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 10 апреля в России ликвидировано 102 лесных пожара на площади 15 756 га. На 00:00 мск 11 апреля на территории Российской Федерации действовало 56 лесных пожаров на площади 6 810 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Больше всего пожаров действует в Забайкалье, здесь зафиксировано 33 возгорания на площади 5 660 га. Еще 12 природных пожаров на площади 908 га действует в Хабаровском крае, четыре пожара на площади 130 га - в Приамурье, три на площади 13 га - в Бурятии. В Краснодарском крае, Оренбургской области, Еврейской автономной области и Крыму действует по одному природному пожару.

Пожароопасный сезон открыт в 58 субъектах РФ, в двух районах Краснодарского края и в двух районах Забайкалья введен режим ЧС.