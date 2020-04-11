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Магаданская область направит почти 175 млн рублей на выплаты для детей от 3 до 7 лет

Пособие в размере более 10 тыс. рублей получат 1380 детей из около 800 семей региона
Губернатор Магаданской области Сергей Носов Виктория Драчкова/ТАСС
Описание
Губернатор Магаданской области Сергей Носов
© Виктория Драчкова/ТАСС

ТАСС, 11 апреля. Власти Магаданской области в этом году направят 174,5 млн рублей на пособия для детей от 3 до 7 лет из малоимущих семей. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Сергей Носов во время онлайн-встречи с журналистами.

"Завершается подготовка к началу выплат пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малоимущих семей, подписан соответствующий указ. В ближайшее время будет принят порядок назначения выплат. Размер выплаты составит 10 256 рублей, на предоставление материальной поддержки предусмотрено 174,5 млн рублей", - сообщил Носов.

Он добавил, что 158 млн рублей из общей суммы пойдут из федерального бюджета, остальные - из областного. Выплаты начнутся с 1 июня. Получить их смогут семьи со среднедушевыми доходами ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в регионе. В 2020 году в Магадане эта величина держится на отметке 19 755 рублей в месяц на каждого члена семьи. Подсчитано, что в этом году пособие получат около 800 семей области - 1380 детей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Документ предусматривает ежемесячные выплаты. Правительство России на эти цели выделит в поддержку регионам из федерального бюджета почти 105 млрд рублей.

Теги
РоссияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская областьДальний Восток
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