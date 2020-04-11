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Пандемия коронавируса нового типа
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В США от COVID-19 за сутки умерли более 2,1 тыс. человек

Всего на территории страны более 500 тыс. человек заразились новым коронавирусом
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© AP Photo/David J. Phillip

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Более 2,1 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом. Соответствующие данные приводятся в пятницу на сайте Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации федеральных и местных властей.

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По его данным, за минувшие сутки от COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание) умерли 2 108 человек, что стало очередным антирекордом. В среду суточная смертность от COVID-19 составила 1 973 человека, в четверг она несколько снизилась - за 24 часа от заболевания умерли 1 783 человека.

К вечеру пятницы в Соединенных Штатах насчитывается 18 586 зарегистрированных летальных исходов заболевания. В четверг их было 16 478. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, к вечеру пятницы в США зарегистрированы 500 399 случаев заражения. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 18 693 человека. Выздоровели 28 837.

США занимают первое место в мире по числу зараженных, вслед за ними идут Испания (более 158 тыс. инфицированных) и Италия (свыше 147 тыс.). Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано более 1,5 млн случаев заражения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.

Теги
СШАИспанияИталияПандемия коронавируса нового типа
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