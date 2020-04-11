Китай направил в Россию группу медицинских экспертов для борьбы с коронавирусом

ПЕКИН, 11 апреля. /ТАСС/. Власти Китая направили в Россию группу медицинских экспертов для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в субботу сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Чтобы помочь России справиться со вспышкой коронавирусной инфекции, правительство Китая приняло решение направить в РФ группу медицинских экспертов для борьбы с эпидемией", - приводит его слова сайт МИД КНР. Как уточнил дипломат, группа экспертов была сформирована Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, медики направились в Россию утром 11 апреля.

Как сообщил в субботу информационный портал Sina, группа экспертов в составе 10 человек вылетела в РФ из Харбина (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай). По данным издания, медики также доставят в Россию противоэпидемические материалы: одноразовые медицинские маски, респираторы N95, одноразовые перчатки, защитные костюмы и другие используемые в борьбе с вирусом расходные материалы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.