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Якутская государственная сельскохозяйственная академия получила статус университета

Целью вуза является подготовка специалистов нового формата для традиционных отраслей Севера и Арктики
Ксения Колесова поступает в военный вуз в третий раз и говорит, что готова к любым испытаниям Виталий Тимкив/ТАСС
Описание
Ксения Колесова поступает в военный вуз в третий раз и говорит, что готова к любым испытаниям
© Виталий Тимкив/ТАСС

ТАСС, 11 апреля. Якутская государственная сельскохозяйственная академия получила статус университета, сообщила в субботу пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

"Теперь вуз получил статус университета и будет называться Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Арктический государственный агротехнологический университет", - говорится в сообщении.

Якутская государственная сельскохозяйственная академия в 2019 году стала базовым вузом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по подготовке специалистов нового формата для традиционных отраслей Севера и Арктики. Главной целью нового вуза станет повышение качества обучения кадров для агропромышленного комплекса всей Арктики, подготовка и переподготовка профессиональных кадров, конкурентоспособных на рынке труда и развитие прогрессивных исследовательских технологий.

"Перед вузом, который является базовой организацией по подготовке специалистов для традиционных отраслей Севера и Арктики, стоит задача сформировать у студентов профессиональные компетенции и предоставить возможность уже в годы обучения в вузе приобрести определенный производственный опыт. Каждый выпускник Арктического государственного агротехнологического университета должен владеть современными информационными и управленческими технологиями", - приводятся в сообщении слова ректора вуза Ивана Слепцова.

История вуза началась с открытия сельскохозяйственного факультета Якутского государственного университета, на базе которого в 1985 году был создан Якутский сельскохозяйственный институт, в 1995 году преобразованный в Якутскую государственную сельскохозяйственную академию. В структуре вуза действуют факультет ветеринарной медицины, агротехнологический, инженерный, экономический факультеты, а также факультет лесного комплекса и землеустройства. Там работают около 150 преподавателей и учатся почти 4 тыс. студентов.

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