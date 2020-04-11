Джек Ма направил в Казахстан медицинские средства для борьбы с коронавирусом

НУР-СУЛТАН, 11 апреля. /ТАСС/. Фонд китайского бизнесмена Джека Ма и компания Alibaba направили в Казахстан партию медицинских средств для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила в субботу пресс-служба казахстанского МИД.

"10 апреля 2020 года при содействии посольства Казахстана в Китае в город Алматы прибыли медицинские средства защиты от фондов Джека Ма и Alibaba из города Шицзячжуан (провинция Хэбэй)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, груз массой более 4,5 тонны включает в себя 500 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных костюмов, 50 тыс. перчаток, а также бесконтактные термометры.

"Кроме того, в ближайшие дни указанными фондами планируется направление в Казахстан экспресс-тестов на СOVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) и аппаратов искусственной вентиляции легких", - рассказали в министерстве иностранных дел.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны. 10 апреля он заявил, что режим ЧП и карантин будут продлены до конца текущего месяца.

К настоящему времени в Казахстане подтверждены 840 случаев инфицирования коронавирусом, 64 человека выздоровели, 10 умерли.