Число заразившихся коронавирусом на Ставрополье превысило 60

ПЯТИГОРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Диагноз "коронавирус" подтвердили еще у 14 жителей Ставропольского края, общее число заразившихся в регионе выросло до 66 человек, сообщил в субботу губернатор Владимир Владимиров.

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"За сутки прибавилось еще 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Они зафиксированы в Андроповском районе, в Благодарненском горокруге, в Георгиевском горокруге, в Изобильненском горокруге, в Железноводске, в Кисловодске, в Минераловодском горокруге, в Красногвардейском районе, в Невинномысске, в Предгорном районе, в Пятигорске, в Советском горокруге и в Ставрополе. 6 пациентов - в тяжелом состоянии, 5 - в средней степени тяжести", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, за все время на Ставрополье зарегистрировано 66 случаев заболевания, 2 человека умерли, выздоровели 10.

"Я прошу всех личным участием и ответственностью помочь нам сдержать распространение болезни. Пожалуйста, оставайтесь дома! Все, кто приезжает в наш край, обязательно соблюдайте режим самоизоляции в течение двух недель", - подчеркнул губернатор.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 11 917 случаев заражения, выздоровели 795 человек, умерли 94. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.