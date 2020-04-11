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Пандемия коронавируса нового типа

В Псковской области выявили 10 новых случаях заражения коронавирусом

Все заболевшие контактировали с большим количеством людей

ПСКОВ, 11 апреля. /ТАСС/. Медики выявили в Псковской области десять новых случаев предположительного заражения коронавирусом. Среди них сотрудник автопарка, работник сферы ЖКХ и продавец, на протяжении нескольких недель контактировавшие с большим количеством людей, написал на своей странице в социальной сети Instagram губернатор Михаил Ведерников.

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"Ситуация резко ухудшилась. По оперативной информации, за последние сутки у нас, скорее всего, будет плюс 10 предварительно подтвержденных случаев. Все новые случаи - контактные. Почти все заразились на территории региона. Среди них сотрудник "Псковпассажиравтотранса" (до конца марта находился на линии), работник ЖКХ, продавец магазина - те люди, с которыми каждый из вас мог контактировать. Вся информация предварительная и уточняется", - написал губернатор.

Он также добавил, что медики зафиксировали и новый летальный исход. "Одна из сегодняшних смертей, предварительно, с коронавирусным диагнозом (пенсионер, умер дома). Более того, как показывает практика, в некоторых случаях у пациентов двухсторонняя пневмония развивается абсолютно без симптомов и даже без повышения температуры. Очевидно плохо становится уже тогда, когда вы остановились в шаге от ИВЛ. Я еще раз призываю всех не выходить из дома без экстренной необходимости и соблюдать все меры предосторожности. Ситуация очень серьезная, бессмертных в нашей области нет", - отметил Ведерников.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, на данный момент в Псковской области выявлено 16 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 2 летальных исхода. Выздоровело 6 человек. По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 11 917 случаев заражения, выздоровели 795 человек, умерли 94. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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