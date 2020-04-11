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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Минздрава рекомендует отложить процедуру ЭКО из-за коронавируса

Михаил Мурашко сообщил, что одно из осложнений, которое возникает при коронавирусной инфекции, приводит к повышению свертываемости крови

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в настоящее время лучше отложить из-за возможных рисков здоровья женщины, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

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"Сейчас, в этот период, ее лучше не проводить, отложить <…> Одно из осложнений, которое возникает при коронавирусной инфекции, приводит к повышению свертываемости крови. Это в том числе может привести к критической форме развития этого осложнения - тромбообразованию. Эти ситуации однозначно не очень хорошо сочетаются с процедурой ЭКО, потому что есть пациентки с наследственными формами тромбофилических осложнений, а вирусная инфекция плюс наследственная расположенность, которая дополняет и негативно влияет, [может привести] к усилению негативного эффекта", - сказал он.

Если же женщина находится в подготовительном этапе, следует проконсультироваться с врачом, который оценит возможные риски и даст совет, как лучше поступить. Что касается беременных и рожениц, по словам министра, для них кардинально ничего не поменялось. Если у пациентки выявляют коронавирус, она изолируется.

"Есть уже несколько пациенток, которые имеют диагноз пневмония, и, конечно же, течение пневмонии у беременных всегда сопряжено с большими рисками. Беременная женщина должна соблюдать режим более тщательно, чем все остальные. Хотя при коронавирусной инфекции беременные меньше подвержены риску в сравнении с другими инфекциями аналогичного типа, которые встречались ранее", - отметил Мурашко.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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