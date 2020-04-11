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Пандемия коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом в Брянской области за сутки выросло до 123

Вирус выявили еще у 26 жителей региона

ТАСС, 11 апреля. Коронавирусная инфекция по состоянию на утро субботы лабораторно подтверждена еще у 26 жителей Брянской области. Общее число заразившихся в регионе выросло до 123 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщил в субботу региональный оперативный штаб.

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"На 08:00 мск 11 апреля в Брянской области подтверждены 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Состояние большинства удовлетворительное. Четыре пациента старше 66 лет подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких), их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении штаба.

По данным на 10 апреля в Брянской области было 97 зараженных коронавирусной инфекцией. Как уточнил региональный оперативный штаб, три человека, ранее заболевшие COVID-19, выписаны после выздоровления.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция была выявлена у двух прихожан церкви христиан евангельской веры "Пробуждение", вернувшихся из Испании и нарушивших режим самоизоляции. Было установлено более 300 жителей, контактировавших с ними. Бежицкий районный суд Брянска 3 апреля на 90 дней приостановил деятельность церкви. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".

По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 11 917 случаев заражения, выздоровели 795 человек, умерли 94. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияБрянская областьПандемия коронавируса нового типа
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