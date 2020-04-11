Мурашко заявил, что эффективность мер против коронавируса оценят в конце недели

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Оценку эффективности предпринимаемых в России мер для борьбы с коронавирусом можно будет дать в конце текущей недели, на нее влияет не только показатель прироста заболевших, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

"Оценка эффективности предпринимаемых мер не отображается только в приросте заболевших. Есть ряд других коэффициентов, которые говорят об эффективности, потому что, в любом случае, когда идет инфекционный процесс, прирост будет <…> К концу недели будет оцениваться эффективность текущих мер, коэффициент развития эпидемиологического процесса, тогда будет в том числе уточняющий дополнительный комплекс мер", - сказал он.

Мурашко подчеркнул, что все ограничительные меры предпринимаются для того, чтобы уменьшить нагрузку на медицинские организации, а также снизить число заболевших.

"Если мы хотим остановить прирост заболевших, тогда это должен быть жесткий карантин, блокировка любой активности, но это другого порядка меры", - пояснил министр. Он также отметил, что связывать рост числа инфицированных только с массовым выходом россиян на шашлыки в выходные две недели назад, не стоит, поскольку "активность была не только на природе".