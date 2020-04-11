В России под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 159 тыс. человек

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Порядка 159 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией, сообщается в субботу в Telegram-канале ресурса стопкоронавирус.рф .

"По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 11 апреля под медицинским наблюдением остаются 159 тыс. человек", - говорится в сообщении. В пятницу пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что под наблюдением в РФ находились 162 тыс. человек.

Отмечается, что проведено более 1,18 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Согласно последним данным, коронавирусной инфекцией в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 11 917 случаев заражения, выздоровели 795 человек, умерли 94. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.