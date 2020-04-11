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"Техноград" в Москве запустил интерактивную образовательную платформу

На ней доступно более 70 бесплатных мастер-классов по таким направлениям, как звукорежиссура, операторское мастерство, технология продаж и маркетинг, веб-программирование, компьютерная графика, классическая живопись и английский язык

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Инновационно-образовательный комплекс "Техноград", расположенный на ВДНХ в Москве, запустил интерактивную платформу для обучения в онлайн-формате. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На платформе доступно более 70 бесплатных мастер-классов по различным направлениям. Среди них - звукорежиссура, операторское мастерство, технология продаж и маркетинг, веб-программирование, компьютерная графика, классическая живопись, английский язык.

"Онлайн-занятия помогут повысить уровень знаний, чтобы быть уверенными в своих силах и выдерживать конкуренцию на рынке труда. Составляя программу, методисты "Технограда" взяли за основу самые популярные направления за полтора года работы комплекса и дополнили их новыми, перспективными с точки зрения профессионального развития и трудоустройства", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Обучение проводится бесплатно. Занятия доступны пользователям вне зависимости от места жительства. Большинство из них рассчитано на взрослых, а некоторые - на детей старше пяти лет. Расписание мастер-классов ежедневно обновляется. Чтобы воспользоваться образовательными программами, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" - уникальная площадка на ВДНХ. Ее работу курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

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