В Ингушетии умер первый пациент с коронавирусом

МАГАС, 11 апреля. /ТАСС/. Первый в Ингушетии мужчина, инфицированный коронавирусом, умер в больнице, сообщили ТАСС в Минздраве региона в субботу.

Что делать и чего ждать?

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

"Мужчина скончался в реанимационном отделении, ему было около 60 лет", - сказал собеседник агентства.

В Ингушетии 29 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, большинство зараженных переносят болезнь бессимптомно, однако пять возрастных пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 11 917 случаев заражения, выздоровели 795 человек, умерли 94. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.