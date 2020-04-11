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Пандемия коронавируса нового типа

В Ингушетии умер первый пациент с коронавирусом

Мужчине было около 60 лет

МАГАС, 11 апреля. /ТАСС/. Первый в Ингушетии мужчина, инфицированный коронавирусом, умер в больнице, сообщили ТАСС в Минздраве региона в субботу.

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"Мужчина скончался в реанимационном отделении, ему было около 60 лет", - сказал собеседник агентства.

В Ингушетии 29 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, большинство зараженных переносят болезнь бессимптомно, однако пять возрастных пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 11 917 случаев заражения, выздоровели 795 человек, умерли 94. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияИнгушетияПандемия коронавируса нового типа
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