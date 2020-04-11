Около 11 тыс. человек в Бахчисарае остались без газа из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Около 11 тыс. жителей города Бахчисарай остались без газоснабжения из-за аварии на газопроводе, которая произошла при выполнении дорожных работ, сообщается в докладе ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"10 апреля в 20:47 при производстве дорожных работ поврежден газопровод диаметром 530 мм (ГУП РК "Крымгазсети"). В 22:30 прекращено газоснабжение бытовых потребителей города Бахчисарай (около 11 000 человек)", - говорится в докладе.

По данным Минэнерго, аварийно-восстановительные работы планируется завершить в субботу около 12:00.

В компании "Крымгазсети" ТАСС подтвердили, что ведутся восстановительные работы, не уточнив, когда предполагается их завершение. "Пока ведутся восстановительные работы. Задействовано 55 человек личного состава и девять единиц техники", - сказал собеседник агентства.