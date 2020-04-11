Власти Подмосковья упростили процедуру получения пособия на ребенка в период самоизоляции

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Жители Подмосковья смогут быстрее и легче получить пособия на детей в период действия режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом говорится в тексте постановления губернатора Московской области.

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"Получить ежемесячное пособие на ребенка в период действия режима повышенной готовности станет легче. При определении величины среднедушевого дохода семьи не учитываются: региональная компенсация, доходы за период до признания гражданина безработным, установленные безработному гражданину пособие по безработице (стипендия), выплаты, осуществляемые в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан", - говорится в постановлении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер борьбы с коронавирусом. Кроме того, на следующей неделе 13-19 апреля 2020 года приостанавливаются оказание услуг каршеринга, такси, кроме перевозчиков, имеющих разрешение на территории города Москвы и Московской области, а также строительство, за исключением работ на объектах медицинского назначения.

В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большинство случaев заболевания пpиходится на Москву (7 822). По информации федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.