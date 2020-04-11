РПЦ ограничит участие прихожан в пасхальных богослужениях

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Пасхальные богослужения в Русской православной церкви (РПЦ) пройдут при ограниченном количестве прихожан из-за пандемии коронавируса, в храмах будет нанесена разметка для соблюдения безопасного расстояния между людьми. Об этом председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал ТАСС в интервью в субботу.

"В регионах, где введен режим самоизоляции, пастыри настоятельно рекомендуют верующим оставаться дома и не посещать службы в соответствии с указанием патриарха. При этом для тех, кто все-таки будет приходить на службы, в храмах делается разметка, позволяющая расставить прихожан на безопасном расстоянии один от другого. В таком режиме, очевидно, пасхальные богослужения пройдут во многих городах России. То есть на них будут допущены прихожане, но в ограниченном количестве", - рассказал ТАСС митрополит Иларион.

По его словам, в некоторых местах пасхальные богослужения будут совершаться на свежем воздухе. "Наконец, в тех регионах, где будут введены наиболее строгие карантинные меры, возможно совершение пасхальных богослужений фактически "при закрытых дверях", то есть с участием священнослужителей и храмовых работников, но без участия прихожан", - добавил председатель ОВЦС.

Он добавил, что даже в регионах, где отсутствуют карантинные меры ввиду отсутствия заразившихся, при богослужениях действуют санитарные меры, предписанные Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным синодом в инструкции, опубликованной в марте. В ней предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств - крещения, причастия и соборования.

Митрополит отметил, что церковь не может взять на себя полицейские функции. "Мы можем, если этого требует ситуация, настойчиво просить верующих не приходить на службы, но мы не можем их выгнать, если они все-таки пришли. Мы можем ограничить число верующих для каждого конкретного богослужения, и в этом случае те, кто не уместятся, будут вынуждены либо искать соседний храм, либо возвращаться домой. Но совсем закрыть двери храма мы не можем, если только в конкретном регионе эпидемиологическая ситуация не окажется настолько сложной, что потребуется и эта крайняя мера", - подчеркнул он.

Ранее рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендовала духовенству Русской православной церкви призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху.