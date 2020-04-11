Митрополит Иларион заявил, что волонтеры могут доставлять пожилым людям куличи на Пасху

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Православные добровольцы и молодежные объединения могут доставлять освященные пасхи, куличи и яйца в Пасху пожилым прихожанам, находящимся в изоляции из-за карантина. Об этом председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал ТАСС в интервью в субботу.

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"Во многих приходах существуют молодежные клубы и объединения добровольцев, которые заботятся о том, чтобы престарелые прихожане не остались без внимания. Они доставляют продукты пожилым людям, отрезанным сейчас от мира, и могут доставить на дом также освященные куличи, яйца и пасхи", - рассказал ТАСС митрополит Иларион.

Ранее рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендовала духовенству Русской православной церкви призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху.