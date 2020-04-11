Митрополит Иларион сравнил с фарисеями священников, демонстрирующих бесстрашие к вирусу

"Некоторые священники воспользовались нынешней ситуацией, чтобы продемонстрировать свое бесстрашие перед вирусом, свою твердую веру <...> На мой взгляд, такое поведение ближе к фарисейству, чем к православию <...> Сейчас время не демонстрировать свое незыблемое стояние в вере, а заботиться о других <...> В целом же могу сказать, что за немногими исключениями священники ведут себя ответственно, слушаются патриарха и своих архиереев, делают все возможное, чтобы снизить риск заражения среди прихожан", - рассказал он ТАСС в интервью в субботу.

По его мнению, опыт выживания в условиях коронавируса в любом случае многому научит Русскую православную церковь (РПЦ). "В частности тому, как воспринимать указания священноначалия. Я воспитан на том понимании, что, если священноначалие к чему-либо призывает, это надо соблюдать неукоснительно", - отметил митрополит.

Ранее рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендовала духовенству Русской православной церкви призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху. В марте Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Священный синод РПЦ утвердили инструкцию, согласно которой во время пандемии предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточаются санитарные правила при совершении таинств - крещения, причастия и соборования.