Аникеева плита и колокольня XVII века в Мурманской области признаны культурным наследием

ТАСС, 11 апреля. Аникеева плита с надписями XVI века, Екатерининский копец (каменный пограничный знак) на мысе Ворьема вблизи границы с Норвегией и колокольня Никольской церкви XVII века в Мурманской области признаны объектами культурного наследия и взяты под государственную охрану в Мурманской области. Об этом сообщается на сайте регионального министерства культуры.

"Работа с научно-методическим советом по культурному наследию при Министерстве культуры Российской Федерации велась на протяжении трех лет. Историческая значимость уникальных объектов культуры Мурманской области признана во многом благодаря упорству и слаженной работе специалистов регионального министерства культуры и Мурманского областного краеведческого музея", - сказал министр культуры области Евгений Гоман, слова которого приводятся в сообщении.

Аникеева плита из гранита находится в одном из самых труднодоступных мест Кольского полуострова - на острове Большой Аникеев, неподалеку от острова Рыбачий, где стояла русская таможенная застава. На плите выбиты имена, названия судов и послания русских, английских, немецких, голландских, датских, шведских, норвежских моряков, которые добирались до этих мест. Старейшие надписи датированы XVI веком, всего исследователи насчитывают более 150 автографов, рассказал Гоман.

Екатерининский копец - каменный пограничный знак Российской Империи на мысе Ворьема вблизи границы с Норвегией. По словам исследователей, он появился после подписания и ратификации Конвенции о государственной границе в Лапландских погостах, заключенной в Петербурге 2 (14) мая 1826 года. Это двухметровый столб из природного камня. На его вершине установлена гранитная плита. На лицевой стороне, обращенной в сторону Норвегии, выгравирована корона и вензель короля Карла Юхана XIV, на обратной - выбита надпись Suomi, предположительно появившаяся после передачи области Петсамо Финляндии в 1920 году.

Колокольня Никольской церкви - памятник русского деревянного зодчества XVII века. Церковный комплекс построен больше 300 лет назад в селе Ковда на берегу Белого моря, он включает здание Никольской церкви, колокольню и ограду. Самобытная постройка единственная, сохранившаяся не только на Кольском полуострове, но и во всем Карельском Поморье.