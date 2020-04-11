{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт назвал самый ранний срок окончания пандемии коронавируса в России

По словам академика РАН Виктора Малеева, завершение пандемии зависит, в частности, от сознательности граждан
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 11 апреля. Пандемия коронавирусной инфекции, согласно самому оптимистичному прогнозу, завершится в РФ не раньше начала лета. Об этом сообщила "Парламентская газета" со ссылкой на мнение академика РАН Виктора Малеева - ведущего российского инфекциониста, советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Он заявил, что окончание пандемии зависит также от сознательности россиян, речь идет о соблюдении мер самоизоляции и рекомендаций властей по борьбе с распостранением инфекции.

При этом Малеев отметил, что об окончательной победе над коронавирусом можно будет говорить только после того, как будет создана вакцина. Она же, по его словам, будет готова приблизительно в конце 2020 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на следующей неделе в городе будет введен пропускной режим. Первый этап предполагает введение пропусков для поездок на работу, второй - для передвижения в иных целях. Третий этап в случае необходимости включает в себя регулирование передвижения москвичей внутри района.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 13 584
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС