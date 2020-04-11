Эксперт назвал самый ранний срок окончания пандемии коронавируса в России

ТАСС, 11 апреля. Пандемия коронавирусной инфекции, согласно самому оптимистичному прогнозу, завершится в РФ не раньше начала лета. Об этом сообщила "Парламентская газета" со ссылкой на мнение академика РАН Виктора Малеева - ведущего российского инфекциониста, советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Он заявил, что окончание пандемии зависит также от сознательности россиян, речь идет о соблюдении мер самоизоляции и рекомендаций властей по борьбе с распостранением инфекции.

При этом Малеев отметил, что об окончательной победе над коронавирусом можно будет говорить только после того, как будет создана вакцина. Она же, по его словам, будет готова приблизительно в конце 2020 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на следующей неделе в городе будет введен пропускной режим. Первый этап предполагает введение пропусков для поездок на работу, второй - для передвижения в иных целях. Третий этап в случае необходимости включает в себя регулирование передвижения москвичей внутри района.