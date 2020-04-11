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Питьевые галереи в Железноводске отремонтируют за время введенных из-за пандемии каникул

Планируется отремонтировать три бювета в Курортном парке

МАГАС, 11 апреля. /ТАСС/. Каникулы из-за пандемии коронавируса в Железноводске (Ставропольский край) используют для ремонта питьевых галерей. В Курортном парке отремонтируют три бювета, сообщила в субботу пресс-служба городской администрации.

"В Железноводске отремонтируют три бювета в Курортном парке: "Лермонтовский", "Славяновский" и "Смирновский". Речь идет не только о косметическом обновлении фасадов и внутренних помещений. Заменим также трубы подачи минеральной воды и отремонтируем чаши. Также планируем установить в бюветах информационные интерактивные панели и заменить бюветную мебель", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

По данным пресс-службы, каждый бювет имеет свой архитектурный стиль.

Отмечается, что за расходом минеральной воды в питьевых бюветах следят "умные" приборы учета. В разгар курортного сезона бюветы Железноводска посещают более 5 тыс. человек в день.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что "Лермонтовский" бювет был построен в 1916 году, "Славяновский" - в 1918 году, "Смирновский" - в 1930 году. Их ремонтировали в разное время, последний ремонт был на "Славяновском" бювете, около 10 лет назад отремонтировали его фасад. Ремонт внутри бювета и замена труб не проводились с советских времен, сказал собеседник агентства.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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