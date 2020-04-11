Число заразившихся коронавирусом в Дагестане превысило 80

МАХАЧКАЛА, 11 апреля. /ТАСС/. Диагноз "коронавирус" подтвердили еще у 24 жителей Дагестана, общее число заразившихся в регионе выросло до 82 человек, сообщило в субботу республиканское управление Роспотребнадзора.

Что делать и чего ждать?

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"По информации [управления] Роспотребнадзора [по] Республике Дагестан, всего за период обследования на 9:00 мск 11 апреля ситуация с коронавирусной инфекцией следующая: 82 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом, 9 человек выздоровело", - говорится в сообщении.

По данным управления, всего обследовали около 5 тыс. человек, более 2 тыс. в настоящее время находятся на домашней изоляции.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли.