Хабаровская полиция проверяет сообщение о массовом составлении административных протоколов

ТАСС, 11 апреля. Полиция в Хабаровском крае проводит проверку по факту публикации в Instagram о массовом составлении административных протоколов за нарушение ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщила в субботу пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

"В публикации от имени сотрудника органа внутренних дел сообщается, что ему и его коллегам дано указание составлять административные протоколы в отношении граждан, которые находятся вне дома. По факту размещения указанной недостоверной информации начальником УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майором полиции Дмитрием Ильичевым назначено проведение проверки", - говорится в сообщении.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.