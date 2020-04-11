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Пандемия коронавируса нового типа

Около 60 человек с коронавирусом проходят лечение в Инфекционной больнице №2 в Москве

Пять человек с подтвержденным коронавирусом находятся в реанимации

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Почти 700 человек остаются на лечении в Инфекционной больнице №2 в Москве, из них 62 с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщила в субботу главврач больницы Светлана Краснова на своей странице в Facebook.

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"Находятся на лечении 685 человек, из них 123 человека с подозрением на COVID (в том числе 14 детей, 12 беременных, семь человек в хирургическом отделении), 62 человека с подтвержденным COVID (четверо детей, пять беременных)", - написала она.

Главврач уточнила, что восемь пациентов находятся в реанимации, из них у пятерых подтвержден коронавирус, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние сутки в медучреждение поступили 90 человек, из них 23 с подозрением на коронавирусную инфекцию. Выписан 101 человек, из них 14 - это выздоровевшие после коронавируса.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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