Проект "Москвастобой" подготовил ко Дню космонавтики специальную программу

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Культурный проект "Москвастобой", запущенный столичным комитетом по туризму, подготовил специальную онлайн-программу ко Дню космонавтики. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгортуризма.

"Более 20 онлайн-экскурсий и лекций подготовили в честь Дня космонавтики партнеры проекта "Москвастобой". Это ведущие городские площадки: Музей космонавтики, Московский планетарий, центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Один из крупнейших научно-технических музеев мира - столичный Музей космонавтики - в рамках праздника предлагает присоединиться к онлайн-экскурсиям "Утро космической эры", "Истории и рекорды покорителей космоса", "Полетели на Луну", "Ракеты и как они летают". К примеру, участники виртуального тура "Полетели на Луну" узнают о программах освоения спутника Земли и о первых лунных станциях.

Московский планетарий предлагает всем желающим совершить путешествие в мир небесных светил, а также послушать цикл лекций "Разноцветное небо". Также в программе планетария - история Московского Звездного дома и онлайн-экскурсия по интерактивному музею "Лунариум".

Совместно с ТАСС сайт "Москвастобой" откроет раздел, где будет размещена серия космических проектов информагентства.

"Москвастобой" - это новая онлайн-площадка, которая позволяет посетить виртуальные экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы. Только за первую неделю работы проекта аудитория его сайта превысила 110 тысяч человек. В проекте участвуют Третьяковская галерея, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Музей русского импрессионизма, музей современного искусства "Гараж", Московский музей современного искусства, Еврейский музей и центр толерантности, центр "Космонавтика и авиация" и центр "Слово" на ВДНХ, Московский зоопарк, Московский планетарий, музей-заповедник "Царицыно", проект "Москва глазами инженера", Государственный Дарвиновский музей, Гостиный двор, "Новый манеж", Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" и др.