Адвокаты оказались в правовой коллизии после указа Собянина об ограничениях из-за пандемии

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Столичные адвокаты оказались в правовой коллизии после указа мэра Москвы Сергея Собянина, которым введены новые ограничения деятельности организаций и граждан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщила адвокат обвиняемого в шпионаже американца Пола Улана Ольга Карлова, которой 13 апреля предстоит участвовать в процессе.

"Пока ни от мэрии, ни от Мосгорсуда нам никаких разъяснений о порядке нашей дальнейшей работы не поступало. Мы в правовой коллизии оказались: мы не можем оставить подзащитного без правовой помощи, но и указ мэра не должны нарушать. Одна надежда, что можно показать полицейским удостоверение и разъяснить, что едешь на процесс. По идее, адвокат является спецсубъектом, этот статус может помочь в данном случае", - сказала Ольга Карлова, добавив, что в понедельник в любом случае отправится на процесс для защиты своего клиента.

В свою очередь адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов отметил в беседе с ТАСС, что указ мэра создал сложности не только защитникам, но и подсудимым, которые находятся под домашним арестом или под подпиской о невыезде.

"Заседание по нашему делу назначено на понедельник, 13 апреля. Никаких разъяснений от суда мы не получили, как добираться до суда пока не знаем. Но если наши подзащитные, находящиеся под домашним арестом, этого не сделают, это будет считаться нарушением условий меры пресечения", - заявил он.

10 апреля был опубликован указ Сергея Собянина, в соответствии с которым ограничивается или прекращается работа большинства организаций, кроме предприятий непрерывного цикла. Продолжат работать медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, банки, предприятия связи и транспорта, СМИ. Это также не коснется предприятий ОПК и авиастроения, Роскосмоса и Росатома.