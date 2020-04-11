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Пандемия коронавируса нового типа

В Роспотребнадзоре рекомендуют использовать опыт других эпидемий при борьбе с COVID-19

По мнению директора научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимира Кутырева, переливание заразившимся коронавирусом людям плазмы крови от уже выздоровевших является очевидным методом лечения

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Международный опыт, накопленный во время эпидемий, следует использовать при лечении людей с коронавирусом, считает директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора Владимир Кутырев.

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"Препараты, которые используются на других инфекциях, они испытываются с колес, что называется, работа проводится. Это очень важно и полезно. То есть мировой опыт, который уже человечество накопило, он используется на сегодняшний день", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус-2" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, по мнению эксперта, переливание заразившимся коронавирусом людям плазмы крови от уже выздоровевших людей является очевидным методом лечения.

"Мы, когда участвовали в ликвидации эпидемии Эболы в Западной Африке, то там применялись эти методы. Это метод очевидный. У человека переболевшего вырабатывается антитела, и плазма крови используется <...> в качестве лечебного препарата", - пояснил он.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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