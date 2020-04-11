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Пандемия коронавируса нового типа

Первые клинические испытания вакцины проведут на 60 добровольцах

Список испытуемых уже сформирован, сообщили в государственном научном центре "Вектор"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Клинические испытания вакцины против коронавируса нового типа в рамках первого эпата проведут на 60 добровольцах. Об этом сообщил генеральный директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус - 2" на телеканале "Россия-1".

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Он рассказал, что список добровольцев уже сформирован. Кроме того, среди них есть и сами разработчики вакцин, так как они уверены в их безопасности и эффективности. В частности, одним из таких добровольцев является главный разработчик данных вакцин Ильназ Иматдинов.

По словам Максютова, клинические исследования проводятся на здоровых добровольцах согласно утвержденному протоколу. Он также рассказал о большом числе желающих: звонки поступают не только из Новосибирской области, но и из других российских регионов.

По словам Максютова, "Вектор" выплачивает стимулирующие премии сотрудникам, которые борются с распространением коронавируса.

Он пояснил, что оплата труда в центре состоит из оклада и стимулирующих выплат, которые порой составляют "в десятки раз большую сумму, чем сам оклад".

"Начиная с января текущего года, когда мы начали активно работать по противодействию новой коронавирусной инфекции, наши сотрудники получают премии, которые порой измеряются в несколько сотен тысяч рублей", - сказал он.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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