Перенесшие коронавирус в тяжелом состоянии могут быть заразными до пяти недель

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Пациенты, вылечившиеся от инфекции, вызываемой новым коронавирусом, и находившиеся в тяжелом состоянии, могут быть заразными для окружающих до пяти недель даже после исчезновения клинических признаков пневмонии. Об этом сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов.

"Чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду, то есть пациенты, которые находились в критическом состоянии, они могут выделять коронавирус до пяти недель даже после исчезновения клинических признаков пневмонии", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус-2" на телеканале "Россия-1".

Семенов добавил, что исследования китайских коллег во время эпидемии коронавируса в Китае показали, что в 20-25% случаев заражения у человека было инфицирование смешанной инфекцией: сезонным гриппом и COVID-19.

"Если иммунитет человека готов сражаться с вирусом гриппа, есть вполне эффективная вакцина, то, разумеется, он гораздо легче перенесет и коронавирусную инфекцию, потому что надо будет сражаться с одним врагом, а не с двумя", - пояснил он.