В РПЦ сообщили, что верующие могут освятить вербы дома

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Верующие могут освятить вербы дома, не посещая храм в условиях распространения коронавируса. Для этого достаточно прочесть соответствующий тропарь, сообщается в субботу в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений.

От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику

"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома", - говорится в сообщении. Отмечается, что для освящения необходимо прочитать тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим и трижды окропить вербы святой водой.

В субботу, в канун праздника Входа Господня в Иерусалим, православная церковь вспоминает чудо воскрешения Лазаря, совершенное Христом за неделю до Пасхи. Ветви верб - напоминание о ваийях (греч. "ветка"), с которыми народ торжественно встречал Христа в Иерусалиме после воскрешения им Лазаря.