Вывозной рейс из Бангкока в Петербург и Москву вылетел в Россию

БАНГКОК, 11 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" с российскими туристами вылетел в субботу из таиландской столицы в Санкт-Петербург и Москву на три часа позже запланированного времени, передает корреспондент ТАСС из аэропорта Суваннапхум (Суварнабхуми).

Ожидается, что самолет, который вылетел в 15:40 по местному времени, прибудет в Санкт-Петербург в районе 21:00 мск, затем, высадив часть пассажиров, отправится в Москву. По информации авиакомпании, "на борту находится более 370 российских туристов, в том числе дети".

На самолет могли попасть только граждане России, которые проживают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Зарегистрироваться на рейс необходимо было на портале "Госуслуги". Вместе с тем россияне, чьи рейсы авиакомпаний третьих стран ранее были отменены, могли на месте купить билеты на этот рейс. Точное число людей, которым удалось таким образом покинуть Таиланд, не уточняется.

Вывозные рейсы из Таиланда

По состоянию на 5 апреля, согласно обновленным спискам российского посольства, порядка 6 тыс. россиян не могли вылететь из Таиланда в Россию.

7 апреля около тысячи граждан РФ были вывезены в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск из бангкокского аэропорта Суваннапхум после массовой отмены рейсов на родину в начале месяца. Вместе с тем посольство РФ сообщило об отмене двух рейсов авиакомпании S7 (Пхукет - Новосибирск и Бангкок - Владивосток), которые были запланированы на 7 и 8 апреля соответственно. Позже появилась информация о рейсе Пхукет - Санкт-Петербург - Москва, который должен был состояться 9 апреля, но вылетел 10 апреля с 228 российскими туристами на борту.

На 12 апреля в 19:35 по местному времени (15:35 мск) запланирован рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Бангкок - Красноярск, 14 апреля - рейсы S7 по маршрутам Бангкок - Иркутск, Бангкок - Новосибирск и 16 апреля ожидается рейс "Уральских авиалиний" по маршруту Бангкок - Иркутск (дозаправка) - Казань - Уфа. К перевозке допускаются только граждане России, которые проживают в соответствующих регионах.

Обстановка в стране

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 2,5 тыс., вылечились более тысячи человек, умерли 35, в том числе один россиянин. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).